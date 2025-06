Spor med Maraayo in Niko Zorjan končan, to nam je povedal Raay

Dva tedna je trajalo, da se je razrešil spor med Niko Zorjan in duom Maraaya, v katerega so se sprva vmešali odvetniki obeh strani, nato pa tudi glasbeni kolegi in širša slovenska javnost.

Aleš Vovk - Raay je za Slovenske novice potrdil, da so z glasbeno kolegico rešili spor na sporazumen način. »Spor smo rešili na sporazumen način. Oboji smo zadovoljni, da je prišlo do sporazumne rešitve zadeve. Najina energija je zdaj usmerjena v prihodnost, v najino družino in prihodnje projekte in ustvarjanje,« je na kratko zapisal.

Vsekakor je zadovoljen, da je prišlo do dogovora. Posnetki Nike Zorjan z milijoni ogledi na YouTubu pa so tako spet dostopni.

Vse se je začelo, ko so s portala YouTube izginili videospoti Nike Zorjan, njen odvetnik je nato razkril, da naj bi zakonca Vovk glasbenici dolgovala za 134.000 evrov prispevkov, saj je imel odnos med Niko in njunima delodajalcema elemente delovnega razmerja. To sta Maraaya zanikala, v bran jima je stopil tudi Luka Basi, medtem ko so se na Nikino stran postavili mnogi drugi glasbeniki ter bolj ali manj znani Slovenci.

Medtem ko so se bile bitke med taboroma na spletu in družabnih omrežjih, pa sta se strani uspeli dogovoriti in poravnati, videospoti Nike Zorjan pa so od petka ponovno na ogled na omenjeni platformi.