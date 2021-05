Spomin na pokojnega očeta je še boleč

Hvala, da si me peljal v Pariz in na Pigalle in v Versailles.

»Narod brez svojega arhivskega filmskega spomina ni vreden, da je narod,« je nekoč dejal ustanovitelj in prvi direktor Slovenske kinoteke. FOTO: Goriški muzej

Slovenska igralka, voditeljica, novinarka, kolumnistka in po novem tudi voditeljica glasbenega podkastase te dni spominja pokojnega očeta, ki je za vedno zaprl oči leta 2005.»Ti dnevi prihajajo, ko sva se še zadnjič na polno objela na klopci, ti dnevi, ko sem te z rokami v zrak in napetih mišic videla skozi okno. Ti dnevi v aprilu mi po vseh teh letih še vedno ne stečejo povsem zlahka. Hvala, da si šel plesat z mano na valeti. Čeprav si srednje rad se vrtel in stiskal po plesišču. Hvala, da si me peljal v Pariz in na Pigalle in v Versailles in na cafe au lait in prvič na metro,« je očetu v spomin zapisala Ula in dodala, da je zanjo odmikal oblake in odstiral sonce.»In hvala, da ti nikoli ni zmanjkalo časa zame. Do takrat, ko ga je zmanjkalo za naju. Neskončno te maram. In vem, da si tu. Te pa pogrešam. Še zmeraj in ves čas,« je še čustveno zapisala ob obletnici smrti svojega očeta, ki je bil brez dvoma ena od osrednjih osebnosti slovenskega filma zadnjih tridesetih let pred prezgodnjo in nepričakovano smrtjo. Predstavljal je ključno energijo - tako v motivacijskem kot organizacijskem smislu - za vznik Slovenske kinoteke, ki jo je kot direktor sijajno vodil vse do smrti. V Ljubljani je ustanovil Kinodvor in poskrbel za mrežo umetniških kinematografov, poleg tega je kot scenarist in realizator pripravil več deset oddaj za RTV Slovenija.