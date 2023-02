Spogledovanje s hipiji danes na Gospodarskem razstavišču

To soboto se na Gospodarskem razstavišču obeta nadvse zanimiva glasbeno-kulinarična izkušnja Love & Peace.

Gre za festival glasbe in hrane, ki naj bi že prihodnje leto prerasel v večdnevno dogajanje. Rdeča nit festivala, ki se spogleduje z obdobjem hipijev, bosta ljubezen in mir, poudarek pa bo na odlični glasbi z domačimi izvajalci ter izvirni in raznoliki gostinski ponudbi s hipijevskimi tovornjaki.

Ti bodo na prizorišču tudi čez dan, in sicer v sklopu Food Truck Festivala, ki se bo začel ob 12. uri. Zvečer se obeta prava rock zabava, med drugim bodo obiskovalce kratkočasili Pero Lovšin, skupina Koala Voice, tudi Gušti, izvirni član skupine Big foot mama, prisluhnili pa bomo lahko tudi Adiju Smolarju in njegovim zimzelenim uspešnicam.