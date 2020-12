Splezala je na najvišji dimnik v Evropi

Ljudje so siti vsega, hkrati so pa stiske še večje.

, voditelj jutranjega programa Denis Avdić Showa na Radiu 1, je dal sovoditeljem prav posebno nalogo.inmorajo vsak na svoj način poskrbeti za to, da bo čim več ljudi izvedelo, da 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm-a bo!Potem ko je to prejšnji teden že storil Denis, in to tako, da so bili prijatelji zlepljeni skupaj na jumbo plakatu v središču Ljubljane, je bila naslednja na vrsti Jana. Odločila se je za adrenalinski podvig – plezanje na 360 metrov visok trboveljski dimnik. To je najvišja zgradba v Sloveniji, najvišji dimnik v Evropi in in sedmi najvišji na svetu.»Mislim, da bo letošnji maraton naš največji izziv doslej, to bo najbolj naporen maraton. Klima je taka, kot je, imamo ukrepe, omejitve. Ljudje so siti vsega, hkrati so pa stiske še večje. Treba je razbiti to negativnost, težko bo, ampak mi zmoremo. Slovenci znamo stopiti skupaj, ko je treba, in pomagati soljudem,« je dejala Jana, ki je po opravljenem podvigu čutila močno zadovoljstvo.»Občutki, ko plezaš, so nori, ko so pod tabo stvari in ljudje vse manjši in manjši. Vmes pridejo bolečine, utrujenost, ampak greš dalje, ker veš, zakaj to počneš, za dober namen. Ko enkrat premagaš tega hudiča, se ti zdi, da lahko premagaš vse. Res nepozabna izkušnja,« je zaključila Jana, ki že komaj čaka 22. in 23. december, ko bodo s celotno Slovenijo lahko pomagali socialno šibkim družinam.