Spletni vplivnež je pokazal novo izbranko

Eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih vplivnežev in vlogerjev Ciril Komotar, ki na spletu nastopa kot avtomobilski zanesenjak Komotar Minuta, se je že pred časom razšel z zdaj že nekdanjo ženo Tino Komotar, vodjo nepremičninske agencije Century 21 Novi dom Celje, kar je presenetilo mnoge njegove sledilce, saj sta z Bizi Mami, kot se glasi njen influenserski naziv, postala eden najbolj prepoznavnih in prisrčnih spletnih parov. Na poroki leta 2019 jima je kot presenečenje zaigral celo Jan Plestenjak.

S Tino sva se pred časom razšla, o razhodu pa ne nameravam podrobneje govoriti.

Vplivneža, ki imata osemletno hčerko Avo Dalin, o svoji razvezi javno nista govorila, počasi sta odstranjevala skupne fotografije s svojih profilov, Komotar pa hčerkinega obraza ni več javno delil v svojih spletnih objavah. Dejansko je njun spremenjeni status javno obelodanila šele Tina, ki je svojim sledilkam zaupala, da je v iskanju nove ljubezni, ker je samska, na instagramu pa je objavila le fotografije s hčerko ter pripisala, da je edina prava ljubezen le tista med mamo in otrokom. Medtem ko Tina išče ljubezen, pa je Komotar že pred olimpijskimi igrami v sodelovanju s Pivovarno Laško želel odpeljati košček triglavskega ledenika v Peking, kjer bi se ta stalil.

Ciril je kar na instagramu oznanil, da Ljubljančanka Eva že eno leto greje njegovo srce. FOTO: INSTAGRAM

S tem želi opozoriti na globalno segrevanje in na izginjanje ledenikov, svojo idejo pa bo predstavil ta četrtek ob 18. uri v Ljubljani, kar je najavil tudi na svojih spletnih profilih. Na njih pa je prvič objavil tudi svetlolaso Ljubljančanko, s katero si po novem deli spalnico. To je, ki se ukvarja s prodajo lesenih mizic. Je tudi kolumnistka enega izmed ženskih mesečnikov ter blogerka, ki ustvarja pod nazivom Urbana mama. Eva ima iz prejšnjega zakona dva otroka in je tri leta starejša od Komotarja. Eva je lani za svoj rojstni dan pod njuno skupno fotografijo zapisala, da se ob svojem najdražjem počuti kot 17-letnica, Ciril pa je pred dvema dnevoma svojim sledilcem in sledilkam prvič predstavil žensko, ki greje njegovo srce. Ob njuni skupni fotografiji je še razkril, da praznujeta prvo obletnico razmerja, komentatorji pa so pod objavo stopili na stran njegove nekdanje žene. »Tina je le bila Tina,« se glasi eden izmed komentarjev, Komotar pa je lansko leto enemu od svojih sledilcev odgovoril takole: »S Tino sva se pred časom razšla, o razhodu pa ne nameravam podrobneje govoriti. Po razhodu sem spoznal Evo, s katero sva par od pomladi. To je to. To je vsa zgodba.«