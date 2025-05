Splet razburkala objava predsednice DZ o reševanju ptičjega mladiča (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je z eno samo objavo na družbenem omrežju sprožila čustven in hkrati raznovrsten odziv uporabnikov. V kratkem zapisu je opisala, kako je priskočila na pomoč mlademu ptiču, ki je padel iz gnezda. Pri tem je zapisala:

»Mladega kosa, ki je padel iz gnezda, sva umaknila na varno. Njegova starša sta blizu in pomirjena.«

Pod objavo so se zvrstili predvsem srčni odzivi, a tudi pomisleki, ali je ptič na fotografiji sploh kos.

»Le čuvajte ga. Jaz sem bila lani zelo žalostna, ker je maček našel gnezdo s kosovko in mladiči. Imamo pa vsako leto naraščaj siničk, ki jih starša neumorno hranita – tudi z orehi.«

Drugi so pohvalili »ljubkost« geste in predsedničino pozornost do narave. A hitro so se pojavili tudi zaskrbljeni pozivi k dodatni previdnosti. Eden izmed komentarjev je opozoril:

»Prihaja hladno vreme, kar je lahko usodno zanj. Poskusite najti gnezdo. Ponoči ga lahko mačka najde.«

Dvom: je to res kos?

Med ganjenimi odzivi pa se je pojavila tudi vrsta ornitološko navdahnjenih dvomov o ptičji identiteti. Več uporabnikov je izrazilo prepričanje, da ptica ni videti kot mladič kosa, temveč kot mlada kukavica: »Videti je kot kukavica?«; »Tudi jaz sem pomislila na to, ker nam gnezdijo kosi pred hišo in niso taki. Tudi kljun ima zelo velik za kosinega mladička.«; »Progast je preveč za kosa,« so se vrstili komentarji.

V vsakem primeru je ptič na varnem pred predvsem mačjimi plenilci, in to tudi šteje.