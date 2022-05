Spidi in njegova četica na festivalih blestijo

Glasbena legenda Slavc L. Kovačič se že več desetletij ukvarja s pojočo mladino. Kot DJ Spidi je v 90. letih na Pop TV v oddaji Spidi & Gogi show gostil mlade glasbene talente, pozneje tudi na TV 3 in Net TV. Ker so se pri otrocih in starših pojavljale želje po lastnih skladbicah, je kot avtor glasbe in besedil številnih slovenskih 'odraslih' uspešnic z veseljem pristal na sodelovanje. Pri tem je ves čas ohranjal lik Spidija, saj je takšen igriv pristop skoraj vedno razbil tremo, tudi ko je otrok prvič stopil na oder. V studiih, kjer je pričel delati tudi kot producent, si je včasih pri tistih najmlajših na glavo poveznil sombrero, da je šlo lažje. Kaj kmalu so se pojavljali rezultati in prve nagrade na Blejskem srčku, VTV Velenje ter Otroških MMS, kasneje Fensu na Obali, ki sta postala po udeležbi že mednarodna. Predvsem v zadnjem desetletju pa se je mreža otroško-mladinskih festivalov razširila po vsej Evropi in na večini njih Spidijevi talenti sodelujejo, najraje 'v živo', saj so 'festivali po spletu' v času korone bili le izhod v sili.

»Ob vsem svojem glasbenem (Čudežna polja, CCR remember, Od Bitlsof do penzije, Karaoke Oldies-Goldies …) in televizijskem udejstvovanju na področju odrasle klientele se vse bolj in vse več časa posvečam delu z mladimi talenti. V največjem slovenskem pokritem igrišču 'Bumbar park' v Mariboru so skozi vse leto potekali izbori talentov v različnih kategorijah, z velikim finalom v juniju. To je bila prava valilnica talentov, ki jo je prekinila korona. Vse izbore je snemala Televizija BK, na kateri sodelujem z oddajo Kaktus top 8, v katero, ob glasbenih, vabim najrazličnejše goste, ki ob lestvici spotov in Spidijevem mehiškem humorju poskrbijo tudi za vzgojne momente,« je povedal Slavc.

Spidi. FOTO: Spidi

V Sazasovi bazi je prijavljenih skoraj 400 avtorskih skladb z besedili Slavca. Izdano je bilo več kaset, nato pa zgoščenk mladih izvajalcev, Slavc pa v letošnjem poletju načrtuje še izdajo dveh kompilacijskih zgoščenk. V zadnjem desetletju se trudi za vsako pesem posneti tudi video, ki jih naložijo na youtube vsako leto po končani festivalski sezoni, žal le delno, pa jih predvajajo tudi domače televizije. Na seznamu njegovih talentov so bile denimo že na pričetku svoje poti nagrajene Hajdi, Eva Boto, Ana Grdadolnik, Sandra Harb itd.

Leo Ogrizek, Eva Brumen Košar, Vita Stanovnik, Alina Bratovčak, Lara Kim in Bea Alič so v zadnji sezoni na evropskih mednarodnih festivalih osvojili 13 nagrad in kar nekaj povabil na nove festivale. Slavc ima kot avtor pri nekaterih organizatorjih takšen renome, da ima s svojimi kandidati že vnaprej zagotovljeno udeležbo. Spidijevi četici se letos pridružujejo z novimi skladbicami komaj petletna Lara Vodlan, Mery Lipuš in Enej Stanovnik, ki je 'odmutiral' in zdaj z lahkoto poje kot Elvis Presley. Letošnji festivali so v teku, Eva, Lara in Mery pa že nagrajenke v Varaždinu in Banjaluki.

Slavc namerava z avtorstvom in delom z mladimi z vso paro nadaljevati, saj mu idej za hudomušne in tudi resnejše tekste ne zmanjka, vse bolj pa se nagiba tudi k temu, da naredi glasbeni projekt za svojo dušo in morda spiše tudi avtobiografsko knjigo.