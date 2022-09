Spet drama na Kmetiji: »Grem raje nazaj kavice kuhat, ne pa da se tu je**m«.

V Kmetiji je nastopil čas za resnico. Potem ko so se tekmovalci ves teden ukvarjali z novo nalogo, so jo nekateri vzeli bolj, drugi manj resno. In pred prihodom na posestvo je gospodarica Nada pričakovala, da so se potrudili, ker se pri prejšnji tedenski nalogi niso izkazali.

A se je uštela. Nado sta z izvedbo tedenske naloge razočarali obe družini. Pri obeh družinah je bila naloga namreč opravljena površno, glavi družine sta se izgovarjali, da je bilo zelo naporno, da je bil teren preveč zahteven ... Bila je tako razočarana, da ni tekmovalcem priznala, da so nalogo opravili. To je pomenilo, da morajo v boj v areno vsi. »To ni kazen, ampak lekcija za naprej.« Glavama družin je naložila, da mora biti naloga opravljena v 24 urah.

Seveda so bile reakcije tekmovalcem tej odločitvi primerne. Ivan je bil tako pobit: »Težko bo, težko. Roke pečejo …« Prav tako je obupavala Monika: »Ne da se mi več, ne da se mi. Grem raje nazaj kavice kuhat pa pivo odpirat, ne pa da se tu je**m kot opica ...«