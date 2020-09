Špela Grošelj zavezala zlobne jezike

Kot strela z jasnega je spomladi v javnosti odjeknila novica, da sta se voditeljica in pevka Špela Grošelj in Gregor Kirsch razšla. »Nočeva ustvarjati nepotrebnega medijskega pompa in se že naprej ograjujeva od vsakršnih natolcevanj in ugibanj. To je najina edina resnica in prosiva za spoštljiv in korekten odnos,« sta povedala o svojem razhodu, mediji pa so dolge mesece sledili vsakemu Špelinemu koraku in se naslajali nad vsako njeno objavo v upanju, da bo o njunem koncu povedala ali razkrila malce več. Le redki pa so bili tisti, ki so poznali resnico, in sicer to, da sta Špela in Gregor ostala v lepih odnosih. Konec koncev sta bila par kar nekaj let, Špela pa je priznala, da se je vedno trudila s svojimi nekdanjimi partnerji ohranjati lep odnos. Tako je tudi v tem primeru, Špela pa je kar na instagramu razkrila, da je nedavno obiskala Gregorja, ki oddaja apartma. Ta jo je sicer vprašal, če bi jo lahko najel za oglas, a je Špela to zanj naredila povsem brezplačno. Poudarila je, da je pri Gregorju živela tri leta in da je Gregorjev apartma eden boljših na Bledu. »Skupaj sva preživela pet let. Gregor je človek, ki mu z veseljem pomagam,« je dejala Špela in navdušila svoje sledilce z odnosom, ki ga gojita z nekdanjim partnerjem.