Špela Grošelj v poročni obleki (FOTO)

Pevka in voditeljica Špela Grošelj je na instagramu objavila fotografijo, na kateri se prešerno nasmiha v prečudoviti beli poročni obleki. Marsikomu je ob pogledu na simpatično in zgovorno svetlolasko zastal dih, saj že od nekdaj velja, da Špela o svojem zasebnem življenju ne govori prav rada. Nazadnje se je sicer šušljalo, da ji posteljo greje nekdanji profesionalni igralec pokerja Matej Čepon. Špela je govorice, ki niso potihnile nekaj mesecev, zanikala in dejala, da sta le prijatelja, kuža Jack, ki veliko časa preživi pri njej, pa je pravzaprav njegov.

Špela pravi, da bi se tako odeta z veseljem poročila. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

»Če bi se poročila, bi bila tole moja zmagovalka. Ker pa sem samska, bom z veseljem vodila oddajo Poroka na drugi pogled, v kateri bom skupaj s Tanjo Kocman in Milanom Gačanovičem - Gachem komentirali pare, ki so se spustili v eksperiment v oddaji Poroka na prvi pogled,« je zapisala pod fotografijo Špela in tako pomirila svoje goreče oboževalce, hkrati pa jih tudi razveselila, saj se po premoru znova vrača na male zaslone. Špela je sicer znana kot voditeljica brez dlake na jeziku, zato si gledalci, ki so jo v preteklosti gledali kot komentatorko v različnih oddajah, obetajo veliko zabave. Vsekakor ji ob Kocmanovi, ki se je ukvarjala tudi s stand up komedijo, in Gačanoviču, ki smo ga nazadnje spremljali v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, ne bo dolgčas, kar je priznala tudi sama.

Pevka bi bila čudovita nevesta.

»Mislim, da bomo mi pokomentirali te oddaje tako, kot bi jih pokomentirali doma na kavču. Ok, mogoče bi na kavču bila še kakšna bolj sočna beseda, ker jaz tega pred kamero načeloma ne delam, ker moramo ohraniti neko primerno raven. Predvsem pa ne gre za neko opravljanje, obiranje in kar koli negativnega. Naš pogled na to, kar vidimo. In kakšne občutke neka oseba, par v nas vzbuja,« se novih televizijskih izzivov v oddaji, ki bo na sporedu ob četrtkih, veseli Špela.