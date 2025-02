Špela Grošelj v objemu najdražjega, zdaj je srečno zaljubljena (FOTO)

Pevka Špela Grošelj se je v začetku lanskega novembra po treh mesecih molka na družbenih omrežjih končno oglasila sledilcem, ki so bili že v skrbeh zanjo, in jim sporočila, da je živa. Zdaj jim je sporočila še eno lepo novico, in sicer je pevka srečno zaljubljena.

Novo leto se je za našo pevko začelo fenomenalno. Najprej je januarja praznovala okrogli štirideseti rojstni dan, ko so ji prijatelji pripravili prav posebna presenečenja, zdaj pa je sledilcem razkrila, da so se napovedi kar treh različnih vedeževalk uresničile.

Ljubezen je v zraku

Naša pevka je na družbenih omrežjih objavila zgodbo, kjer je v objemu svojega najdražjega nadvse srečna.

V objemu je zelo srečna. FOTO: Špela Grošelj, Instagram, zaslonski posnetek

Špela Grošelj in njen nekdanji partner Gregor Poljanec - Kirsch pa ne skrivata, da sta tudi po razhodu ostala dobra prijatelja. Lansko poletje sta se znašla na ladji, ki je izplula iz Portoroža, ter znova dokazala, kako sproščena sta v družbi drug drugega. Z Gregorjem Kirschem se je razšla le zaradi različnih želja o prihodnosti, kamen spotike je bil namreč otrok. Špela si je otroka želela, Gregor pa ne.

