Špela Grošelj razkrila svoj posel

Priljubljena pevka in voditeljicaje jasno in glasno priznala, da je letos prestajala zelo težko obdobje. Ko se je razšla z dolgoletnim partnerjem, se je njen svet postavil na glavo, a ne zgolj zaradi razhoda, temveč zaradi vseh težav, ki so se kopičile zadnje leto.Denar, ki ga je nekaj časa varčevala, saj je letos načrtovala postati mamica, je vložila v nov posel, ki ga je napovedovala nekaj časa. Njena poslovna pot je močno povezana z njeno znamenito besedo amazin, ki jo redno uporablja v svojih objavah na družabnih omrežjih. Pred kratkim je odprla spletno trgovino, zdaj pa je končno jasno, kaj bo Špela prodajala. Njeni produkti, teh bo več, so povezani z njo, kar je v tujini med zvezdniki zelo priljubljeno.Gre za tako imenovani merch oziroma izdelke, ki so nastali v sodelovanju z znanim obrazom. Priljubljena pevka je na svoji spletni strani najprej predstavila mikrofon, ki sicer ni nekaj novega na trgu, a Špela pravi, da mikrofon za karaoke in drugo zabavo predstavlja njo, poleg tega pa se močno razlikuje od vseh, ki smo jih lahko doslej videli.»Vsega skupaj sem se v prvi vrsti lotila zaradi sebe, ne zaradi drugih ali pa zaradi zaslužka. Želim si, da bi bili odzivi pozitivni, in prepričana sem, da tudi bodo, saj verjamem v svoj projekt in izdelke. To sem stoodstotno jaz,« je ob prihodu svoje blagovne znamke povedala Špela.