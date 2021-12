Špela Grošelj priznala, da sta z mamo kot noč in dan

Špela Grošelj in njena mama Magda, ki je pri svojih 77 letih neverjetno energična gospa, sta najboljši prijateljici, ki pa imata tu pa tam različne poglede na zadeve. Špela nam je zaupala, da sta si povsem različni denimo v kuhinji, kjer njena mama pripravi najboljšo govejo juho, ki jo Špela pogosto pohvali tudi na družabnih omrežjih.

»To je juha, ki bi jo jaz lahko jedla vsak dan, in hitro ugotovim, če kje drugje jem govejo juho, da ni tista pristna, domača, prava!« se zasmeji Špela in doda, da je to njena najljubša jed, ki jo je njena mama prvič skuhala, ko se je Špela pri 29 letih preselila na svoje. Sta se pa pred kratkim lotili posebnega izziva, in sicer sta v kuhinji zavihali rokave in prvič skupaj pripravili sladico. Špela je namreč nad sladkimi pregrehami navdušena, njena mama pa malce manj.

Rekla je, da gre raje vsak mesec na Triglav, kot pa da bi morala pogosto pripravljati sladice.

»Nikoli ni bila ljubiteljica sladkega, zato posledično tudi priprava sladic ni njena strast. Tukaj sva si pa kot noč in dan. Na koncu mi je rekla, da gre raje vsak mesec na Triglav, kot pa da bi morala pogosto pripravljati sladice,« se še zasmeji Špela, ki bo pri mami raje jedla juho, sladice pa bo pripravljala sama.