Špela Grošelj pri mami v bolnišnici: Me že prepozna (VIDEO)

Za priljubljeno pevko Špelo Grošelj so težki dnevi. Njeni mami se je pred dnevi zdravstveno stanje čez noč poslabšalo in ni več prepoznala svoje hčere. Špela se je zdaj oglasila z izjemno lepo novico, da ji mama že reče Špela in da ni več »gospa iz Loreala«.

Kot kaže, so njeni mami Magdi Grošelj najbrž ugotovili diagnozo in jo pozdravili. »Kaj več bom povedala, ko bo potrjena diagnoza,« je zapisala spletnim prijateljem in delila videoposnetek z obiska v bolnišnici.

»Mama ostaja v bolnišnici, stanje pa se izboljšuje. Z osebjem nevrološke klinike je nadzadovoljna in ne da se z besedami opisati, kako sem vesela, da je tako,« je zapisala presrečna Špela, ki je bila še pred dnevi zelo zaskrbljena zaradi mamičinega zdravja.