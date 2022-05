Špela Grošelj razkrila resnico o plačilu, ki ga dobijo akterji šova

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič Gacho vsak teden komentirajo dogajanje v Poroki na prvi pogled. Tokrat so pozdravili odločitev Sandija in Kate, da eksperiment zapustita, ob tem pa so jima celo zaploskali. »Nekaj se moralo zgoditi, česar mi nismo videli,« je prepričana Grošljeva. Gacho ji je pritrdil, da se za ugasnjenimi kamerami verjetno dogaja marsikaj.

Gacho je prepričan, da bosta Monja in Janko razvila lepo prijateljstvo, a žal več od tega ne. Špela in Tanja pa menita, da imata potencial za nekaj več ter da bi morala prebiti led in si nameniti kakšen poljubček. Trojica navija tudi za Hajdi in Anžeta, saj so prepričani, da sta iskren in prikupen par.

Komentatorje s tira vrgla Andraž in Sanela

Komentatorji pa so bili najbolj kritični do Andraža in Sanele. »Obojestransko se ne moreta na nobenem nivoju,« je prepričan Gacho. Špela je prepričana, da je Andraž prišel le po samopromocijo. »Marsikatero vprašanje sem dobila o tem, zakaj pari vztrajajo v eksperimentu, ali so res tako dobri honorarji. No, preverila sem, kakšni so in ne, niso razlog honorarji,« je dejala. »Jaz pa tudi pri njej več ne razumem, zakaj vztraja,« je dejala Kocmanova.

Grošljeva je bila vidno razburjena, ko je gledala prizore na ladjici, ob tem pa je spomnila, da so na eni izmed ceremonij izvedeli, kaj naj bi ji on govoril, ko so kamere ugasnile. »Ogabna si, minilo me je prvo sekundo, ko sem te zagledal. Ker mi tega na televiziji nismo videli, verjamem, da si je ona želela, da pride do točke, ko bo on sam sebe zašil. In uspelo ji je.« Po mnenju Grošljeve je bil Andraž res nesramen. Tanja in Gacho pa sta se spraševala, kaj je Sanela počela, ko izza kamer in ali ga je morda ona spravila tako daleč, da se je začel tako obnašati.