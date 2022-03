Špela Grošelj končno prekinila molk in spregovorila o domnevnem razmerju

Špela Grošelj po razhodu z Gregorjem Kirschem pred dvema letoma skrbno skriva svoje ljubezensko življenje. So pa v zadnjem času toliko bolj glasnejše govorice, in sicer, da naj bi ji srce ogrel nekdanji profesionalni igralec pokra Matej Čepon. Pozorni sledilci so namreč opazili, da ji že več mesecev stalno družbo dela štirinožni prijatelj Jack, katerega lastnik je v resnici prav Čepon.

A zdaj se je Grošljeva odločila, da enkrat za vselej razčisti zadevo. Številne sledilce je namreč zanimalo, čigav je kosmatinec, ki je vstopil v njeno življenje. »Mr. Jack je od Mateja Čepona, s katerim se poznava že 10 let in nisva v ljubezenskem razmerju,« zatrjuje pevka in vplivnica in nadaljuje: »Ker se dobro poznava in razumeva, sem lani jeseni z veseljem popazila na Jacka, ko je bil M. v tujini.«

Ker je Špeli psiček zlezel pod kožo in ona njemu, sta se z Matejem dogovorila, da je lahko trenutno pri njej. Kljub temu mali Jack preživlja skupne trenutke in dneve s prvotnim lastnikom, še pojasnjuje Špela.