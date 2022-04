Špela Grošelj in Domen Kumer na bojni nogi: kaj se dogaja?

Špela Grošelj in Domen Kumer sta se v zadnjih letih precej družila, posnela pa sta tudi nekaj glasbenih duetov. Toda zdaj med njima očitno nekaj 'ne štima'. To je na instagramu namignila Špela, saj je sledilce zanimalo, kaj se dogaja med njo in Domnom. Podrobnosti o sporu ni razkrila, je pa uporabila video, v katerem ni manjkalo kletvic. Kaj točno se je zgodilo, smo povprašali tudi Špelo, a kot nam je odgovorila, se bo tokrat vzdržala komentarja.

Domen pa nam je dejal, da so tudi manj lepi trenutki sestavni del vsakega intenzivnega odnosa. »S Špelo imava res pestro zasebno in glasbeno zgodovino, ki je polna lepih in tudi nekaj manj lepih trenutkov, ki pa so po mojem del vsakega intenzivnega odnosa… O podrobnostih ne želim razglabljati, saj je to stvar, ki se tiče samo naju dveh. Res je, da se človek z leti marsičesa nauči, in tudi sam spoznavam, da je življenje prekratko za kratke stike, sploh če gre za ljudi, ki jih imamo radi.«