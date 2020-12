Špela Grošelj ima sporočilo za vse žlehtnobe: Ohladite se

Božično-novoletno obdobje je po navadi za glasbenike, ki hitijo z nastopa na nastop, z zabave na zabavo, najnapornejše. A ne letos, saj jih je epidemija večji del leta odnesla običajen posel. Tudi Špela Grošelj se je morala letos odpovedati odrom, a ne sedi križem rok doma. Cele dneve preživlja v skladišču, kjer pakira svoje mikrofone. Svojo znamko mikrofonov je namreč razprodala v nekaj dneh, zato jih pridno pakira in razpošilja po vsej Sloveniji, vmes pa najde tudi čas, da posname kakšno fotografijo ali krajši videoposnetek in jih objavi na spletnih omrežjih. Poleg pomanjkanja spanja pa Špeli nagaja še nekdo, za katerega ima 'atomična' Špela posebno sporočilo.



»Glede na to, da je nekdo, ki gleda moje 'storije', dal anonimno prijavo na policijo, kako se jaz ponoči ne zadržujem v svoji občini. In sem zaradi tega izgubila dve uri svojega dragocenega časa. Ne obljubljam več, da boste vsi jutri dobili pošiljko. Poleg tega ni samo od mene odvisno. Mi pakete oddamo, od tam naprej je pa zadeva v rokah hitre pošte. Tako da vsem tistim, ki pošiljate e-pošto, povem: ne beremo jih, ker se ukvarjamo s tem, da bi čim več ljudi to dobilo jutri. Pač dan ima 24 ur, jaz jih približno 20 preživim tukaj. Super mi je, včasih bolj, včasih manj. Vsem tistim, ki pa boste še naprej – ker to se je sedaj že tretjič zgodilo, da me je nekdo prijavil – pošiljali prijave: zaman je, ker imam vse urejeno. Ne mislite menda, da bi se snemala in objavljala, če ne bi imela urejeno. Tako da je škoda vašega časa, mojega pa še bolj,« je sporočila tistim, ki jo prijavljajo zaradi domnevnega kršenja prepovedi gibanja zunaj občine svojega domovanja in prepovedi nočnega gibanja med 21. in 6. uro.



Da bo njeno sporočilo še jasnejše, je na videoposnetek dodala napis (nelektorirano): »Chill (v prevodu: ohladite se, op. p.) žleht people (v prevodu: ljudje, op. p.), mate ziiihr kej bolj koristnega za počet.«