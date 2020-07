Špela Grošelj ima novega?

Družino na jadrnici ponoči odneslo na odprto morje, komaj so jih rešili (FOTO)

Koprski policisti so ob 4. uri prejeli klic družine, da jih je neurje s Seče, kjer so bili zasidrani, odneslo na odprto morje in imajo težave z motorjem. Na 11-metrski jadrnici so bili 40-letni moški, 38-letna ženska in dva otroka, doma z Obale. Policista postaje pomorske policije Koper sta se nemudoma usedla na plovilo P-16 in pričela reševanje. Jadrnica je bila na vhodu v kanal Sv.