Špela Grošelj: Bila sem tik pred poroko, prstan imam še danes doma

Znano je, da je Špela Grošelj srečno samska. Da se na področju njenega ljubezenskega statusa ni v zadnjem času nič spremenilo, je potrdila tudi v novi sezoni oddaje Poroka na drugi pogled, v kateri s Tanjo Kocman in Mihom Hercogom komentira novonastale pare šova Poroka na prvi pogled.

V prvi epizodi pa je razkrila nekaj, kar je presenetilo mnoge gledalce in tudi njena sokomentatorja. Povedala je namreč, da je bila zaročena, tik pred poroko, in da še danes hrani zaročni prstan, ki ji ga je podaril nekdanji fant. A to še ni vse. Izkazalo se je, da je njen nekdanji zaročenec zdajšnji partner ene izmed strokovnjakinj, ki v šovu pomaga parom.

Špela in Bojan FOTO: Posnetek Zaslona

»Alja Fabjan, zapomnita si to ime in obraz,« je dejala Špela in med komentiranjem nadaljevala, da ji letošnji strokovnjakinji delujeta bolj zgovorni in povezani. »Ena od njiju je zdajšnja partnerica mojega bivšega, s katerim sem bila tik pred poroko in je edini človek, ki me je zaročil, zato kapo dol,« je naznanila Špela, nato pa so objavili njuno skupno fotografijo. Povedala je še, da čeprav do poroke ni prišlo, še danes doma hrani prstan, s katerim jo je zaročil. Na Tanjino začudenje, ali ga ni vrnila, je odvrnila, da ne.

In kdo je nekdanji zaročenec Špele Grošelj? Gre za poslovneža Bojana Kureža. Bojan in Špela sta se dokončno razšla pred desetimi leti. Ob koncu zveze je pevka dejala, da sta enostavno ugotovila, da nista prava drug za drugega.