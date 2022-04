Jurij Souček ob ženi, hčeri in vnukinji takole proslavil rojstni dan (FOTO)

Te dni je pri Součkovih doma še posebej veselo. Prav na današnji dan namreč svoj častitljivi 93. rojstni dan praznuje igralec, režiser, pripovedovalec in vsestranski umetnik Jurij Souček, ki starost vodi za nos. Ob praznovanju rojstnega dne so mu njegovi najbližji pripravili prisrčno praznovanje.

Souček, lastnik prepoznavnega, tako rekoč legendarnega glasu iz številnih risank in pravljic (Čebelica Maja, Pipi in Melkijad, Palček Smuk, Radovedni taček ...), izžareva ljubezen do življenja, kjer koli lahko. S soprogo Mileno Morača, ki zanj skrbi kot za punčico svojega očesa, se udeležujeta gledaliških in opernih predstav, kar je ob brezpogojni družinski ljubezni zagotovo recept za dolgo življenje.

Družina Souček je za svojega moža, očeta, dedka in tasta Jurija pripravila večdnevno praznovanje. V eni od restavracij je družba ustvarila izjemno vzdušje ob poeziji, pesmi, petju in zvokih harmonike. Vsi skupaj so se na koncu posladkali s torto in napovedali, da kmalu spet nadaljujejo z druženji.

Slavljenec je za Slovenske novice strnil vtise ob praznovanju in nam zaupal, da se na današnji dan še posebej veseli obisk otrok.

»V nedeljo smo se v najožjem krogu ljubeče družinice in najbližjih prijateljev zbrali v domači gostilni na nedeljskem kosilu. K temu sem priključil tudi svoj rojstni dan. Prijatelj Vasko je 'povsem naključno' prinesel čisto posebno harmoniko, staro mojih let, na katero je igral tudi papežu in maršalu. Zaigral je tudi meni. Ob neverjetno mehkih zvokih inštrumenta smo zapeli in se tudi zasolzili. Bilo je res lepo. Danes pričakujemo obiske otrok in za vse bo dovolj šampanjčka, jagod in tortice. To, da sem ljubitelj cvička, ne bom posebej oglašal. Ve se, od kod je Krjavelj doma! Jurij«

Gospodu Součku na ta veseli dan iskreno čestitamo – in še na mnoga leta!