Sošolci so jo zbadali: Špela debela na kahli sedela, knjigo je brala in joške kazala

Na malih zaslonih lahko te dni spremljamo komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled, v kateri dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled komentirajo Špela Grošelj, Tanja Kocman in Miha Hercog.

Tokrat so se komentatorji med drugim dotaknili tudi ognjenega znamenja, ki prekriva polovico obraza neveste Tine. Ta ga z ličili zelo dobro zakrije, je pa Grošljeva poudarila, da se njej sicer estetsko ne zdi moteče, je pa verjetno med odraščanjem močno vplivalo na nevestino samopodobo. Nato pa je še sama delila svojo izkušnjo, zaradi katere je bila v otroštvu velikokrat prizadeta.

»Ena povsem nedolžna pesmica, ki gre takole: Špela debela na kahli sedela, knjigo je brala in joške kazala, me je velikokrat spravila v slabo voljo. Starše sem celo vprašala, zakaj so mi dali takšno ime,« je razkrila voditeljica, ki je bila nemalokrat tudi v času svoje uspešne kariere tarča zlobnih jezikov, ki še danes radi opletajo na račun njenih oblin.