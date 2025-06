Soseda Melanie Trump: Prišla je v Sevnico povsem inkognito v spremstvu varnostnikov

Ekipa srbskega medija Kurir je obiskala Sevnico, rojstno mesto Melanie Trump, soproge aktualnega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Sevničani so novinarjem zaupali številne zanimivosti iz njenega otroštva in družinskega življenja, pa tudi nekaj pikrih opažanj glede njenega odnosa do domačega kraja.

Zdravstvenemu domu Sevnica podarila reševalno vozilo

Kurirjeva ekipa se je odpravila do stanovanja, v katerem je Melania živela do svojega 12. leta. Tam so srečali nekdanjo sosedo Ano, ki se je dobro spomnila deklice iz soseske:

»Spomnim se Melanie, ko je bila še deklica. Bila je pridna, igrala se je z mojim sinom v parku, skrivali so se po garažah. Njen oče je družini najprej zagotovil večje stanovanje, nato pa je zgradil tudi veliko hišo. Po šoli sem ji večkrat prinesla sadje in jo pospremila domov. Zdaj je že leta ni bilo tu, vidim jo le na fotografijah. Nihče si ne bi mislil, da bo postala to, kar je danes. Marsikdo pravi, da je pozabila na svoje korenine, jaz pa se s tem ne strinjam. Pred nekaj leti je našemu zdravstvenemu domu podarila reševalno vozilo. Želim ji vse dobro.«

Hiša Viktorja Knavsa. FOTO: Dejan Javornik

Vendar vsi v Sevnici ne delijo Aninega mnenja. Druga soseda, Marta, je do prve dame veliko bolj kritična: »Mislim, da jo je sram, da je Slovenka. Zdaj, ko je spet v Beli hiši, bi morala bolj poudarjati svoje korenine. Kaj bi bilo lepšega za Sevničane, kot če bi Trumpa pripeljala v svoj rojstni kraj? Očitam ji, da se ni niti ustavila v Sevnici, ko je bila na pogrebu papeža Frančiška v Rimu. To je vendar tu blizu – lahko bi prenočila tukaj, a ni. To veliko pove,« piše Kurir.

Viktor Knavs težko prenesel izgubo soproge

Ekipa je obiskala tudi del Sevnice, ki mu domačini pravijo »Beverly Hills«. Tam stoji velika bela družinska vila, ki jo nadzorujejo varnostne kamere. Na poštnem nabiralniku, narejenem v ZDA, je jasno zaznati povezavo z Ameriko. Prav v tej hiši je pred leti v tajnosti bivala Melania.

Donald Trump in Viktor Knavs. FOTO: Annabelle Gordon, Reuters

Sosedje razkrivajo, da njen oče Viktor Knavs pogosto prihaja v Sevnico, kjer živi povsem preprosto življenje:

»Viktor je bil tu nedolgo nazaj. Redno prihaja in se obnaša kot vsak običajen človek. O Melanii ne govori veliko, razen če ga kdo vpraša. Vedno greva na kavo, pove mi, da mu je tu lepše kot v Ameriki. Ima tudi svoj najljubši supermarket, kjer kupuje vse potrebno. Ko mu je umrla žena, smo mu vsi izrekli sožalje – težko je prenesel izgubo.«

Melanijin skrivni obisk

Morda najbolj presenetljivo razkritje pa prihaja iz pripovedi prijatelja njenega očeta:

»Melania je bila pred nekaj leti v Sevnici, a popolnoma na skrivaj. Prišla je z varnostniki in asistenti ter se takoj umaknila v hišo. Od popoldneva, ko je prispela, do jutra, ko je odšla, ni nikamor šla. Bilo je povsem inkognito. Zato ni res, da ni bila v Sloveniji, odkar je odšla v Ameriko – le nihče za to ni vedel.«