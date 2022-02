Šop najlepših bo šel v finalni izbor (FOTO)

Še čisto malo, pa jih bomo dobili, namreč finalistke letošnjega izbora Miss Slovenije za miss sveta. Danes zvečer bo v Zagorju ob Savi, mestu z rudarsko preteklostjo in močno razvito kulturno dejavnostjo, z zanimivimi turističnimi znamenitostmi ter športnimi dosežki, polfinalna prireditev, na kateri bo svoje čare pokazalo 29 deklet, starih od 16 do 26 let, z mnogimi znanji in veščinami, o čemer smo že pisali.

Piljenje zadnjih podrobnosti

Kandidatke za letošnjo lepotno krono, prav vse so se prijavile same, so (po vrsti, kot se bodo predstavile na odru in žiriji) Tina Mahnič, Anastazija Marić, Manca Sečnik, Anja Korenč, Florjentina Osmanaj, Blažka Hojak Šalamun, Talita Sofija Komelj, Metka Udovč, Aneja Založnik Jaušnik, Klara Šmigoc, Vida Milivojša, Lara Ovčar, Kaja Koršič, Julija Poljanec, Ana Malavašič, Teja Tripković, Lana Šantelj, Hana Ribič, Maja Kozole, Sarah Ženko, Hana Klaut, Ana Oder, Ajla Ališić, Kristina Mihelčič, Urška Koštrun, Urša Trontelj, Enedina Sarajkić, Larisa Brumec in Mateja Pintar.

Včeraj so bile priprave na prireditev v polnem teku, dekleta so pilila še zadnje podobnosti, vaje so seveda potekale kar na polfinalnem odru. Prireditev si bo mogoče ogledati tudi v živo, in sicer prek facebook strani Miss Slovenije ob 20. uri.

Tudi po koncu izbora dajejo možnosti in priložnosti vsem kandidatkam, ki si tega želijo, in jih aktivno vključujejo v projekt in organizacijo.

Žirija jih bo v finale poslala dvajset, a to še ne pomeni, da se je za preostale sodelovanje pri projektu Miss Slovenija končalo. Kot nam je povedala Jelka Verk, lastnica licence in kreativna vodja projekta, se že nekaj let trudijo, da tudi po koncu projekta dajejo možnosti in priložnosti vsem kandidatkam, ki si tega želijo, aktivno jih vključujejo v projekt in organizacijo.

»V letošnji sezoni so lanskoletne dobitnice nazivov ostale aktivno vključene v projekt, in sicer kot mentorice letošnjim kandidatkam. S svojimi izkušnjami in znanjem jih usmerjajo, vsaka na svojem področju, jim svetujejo in jim pomagajo.« Lanskoletne dobitnice nazivov letos sodelujejo tudi v programu polfinalne prireditve skupaj z uporabniki Varstveno-delovnega centra (VDC) Zasavje.

Človek sočloveku

Kot smo že pisali, izbor za miss Slovenije že dolgo ni več samo lepotni, organizatorji se povezujejo z najrazličnejšimi področji, predvsem pa dajejo poudarek izobraževanju, ne le aktualnim kandidatkam, tudi nekdanjim projekt ponuja možnosti in priložnosti kariernega razvoja, jih povezuje s podjetji in jih še naprej izobražuje v smeri podjetniškega razvoja.

Sklepna prireditev Miss Slovenije 2022 bo v Braslovčah.

Projekt pod geslom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo »aktivno deluje v povezovanju poslovnih partnerjev, ki se med sabo podpirajo in prepletajo svoje zgodbe«, poudarja Verkova: »Pred tokratnim polfinalom je potekalo povezovanje med VDC Zasavje in tehnološkim partnerjem projekta, Skupino Stroka.si, ki je za vse uporabnike varstveno-delovnih centrov oblikovala aplikacijo in jim tako omogočila možnost glasovanja.« Poleg tega bodo uporabniki VDC Zasavje nastopali tudi v polfinalni prireditvi, s čimer želijo organizatorji projekta simbolno predstaviti pomen sprejemanja, podpore človeka sočloveku, ki jo potrebuje, s ciljem njegove čim bolj polnopravne vključenosti v slovensko družbo.

V okviru projekta je nastal avtorski muzikal S teboj lahko, v katerem bodo nastopali uporabniki in podporne osebe VDC Zasavje ter nosilke naslovov miss Slovenija 2021.

Lanske dobitnice nazivov so letos aktivno vključene v projekt, in sicer kot mentorice letošnjim kandidatkam.