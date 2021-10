Sonja v solzah: »To, kar se je dogajalo ponoči, me je res zlomilo« (FOTO)

Tudi, če desetkrat spi z njim v eni noči, je to ne zanima

V šovu Ljubezen po domače postaja vse bolj napeto in odvija se prava bitka za srce, bi sicer morala biti vesela, saj si je izborila prvi zmenek z njim, je imela žalosten obraz. Opaža, da je med njeno konkurentkokemija ali še kaj več.»Vzela si je pravico in spokala in šla v njegovo spalnico. Ni samo ona tu,« je bila ogorčena. In z bolečino razkrila, da se je prišla borit za njegovo srce in da jo je nočno dogajanje res zlomilo.»Veliko sem razmišljala, kaj naj naredim. Ali naj spokam ali grem,« je pojasnila. Čeprav je skoraj že odšla in spakirala, je dejala, da se bo borila za Mitjo. »Tudi, če desetkrat spi z njim v eni noči, mene to ne zanima,« je odločno pribila. Mitji je dejala, da ji je simpatičen, a da jo stvari mučijo in da je že hotela oditi. A ker ni našla ključev od avta je ostala, a se je morala odstraniti od vseh. Pravi, da Mitja do nje ne čuti več kot le prijateljstvo.»Vem, da se imata rada in da se lupčakata, ampak, prosim imej toleranco tudi do naju z« je hlipala v solzah. Upa še, da bo Mitja njene besede vzel resno in vsaj malo upošteval tudi njo in Vesno.No, Nataša je ob tem dejala, da sta le spala, ker da je dan naporen. Vesna pa o nočnem dogajanju dejala: »To, kar se dogaja med Natašo in Mitjem bi bilo pošteno, da bi povedala, kaj se gresta.«. Pravi, da jo Sonja nasmeji, medtem ko je Nataša rekla le, da ima o njej mnenje, a ga bo zadržala zase. Sonjine solze pa Vesne niso presenetile, saj meni, da je le želela preusmeriti pozornost z Nataše nase.Nataša je sicer ob Sonjinih solzah ostala neprizadeta in dejala le, da pač igra igro in se bori proti njej. Mitja pa je priznal, da mu laska, da se dame na tak način borijo zanj, da so tako ljubosumne druga na drugo.A Mitji je uspelo Sonjo potolažiti in zelo se je veselila zmenka, na katerega sta kljub Natašinemu nasprotovanju le odšla.