Sončna očala Melanie Trump: zdaj dražja kot povprečen dopust (VIDEO in FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania sta si v nedeljo ogledala finale svetovnega klubskega prvenstva FIFA 2025, ki se je odvijalo na stadionu MetLife v East Rutherfordu v zvezni državi New Jersey.

Medtem ko so nogometni navdušenci s tribun spremljali napet dvoboj med Paris Saint-Germainom in Chelseajem, je pozornost modnih poznavalcev pritegnila Melania – oziroma njena sončna očala.

Gre za model DiorNuit S1I v beli barvi. FOTO: Lee Smith, Reuters

Številni tuji modni mediji so poročali o njenem vpadljivem izboru, gre za sončna očala znamke Christian Dior. Sončna očala so pozornost pritegnila tudi na družbenih omrežjih.

Veliko več kot zgolj modni dodatek

Gre za model DiorNuit S1I v beli barvi, z debelimi okvirji v obliki mačjih oči in z zlatim logotipom na širokih ročajih – očala, ki so veliko več kot zgolj modni dodatek. Elegantno so dopolnila monokromatsko kombinacijo izbire oblačil. Melania je nosila belo majico, zatlačeno v ozko belo krilo s prerezom in eleganten suknjič Michaela Korsa.

Očala so že razprodana

Svoj stil je dopolnila s torbico Hermès Kelly in belimi koničastimi salonarji Manolo Blahnik. Temno moder suknjič, nonšalantno ogrnjen čez ramena, je vnesel kontrast in razbil povsem bel videz.

Model belih sončnih očal, kot jih je nosila Melania, je zdaj praktično povsod razprodan, medtem ko je črna različica še na voljo. To ne preseneča, saj je Dior ta model predstavil že leta 2023.

Medtem je na voljo tudi posodobljena verzija – z belimi biseri in srebrnimi zakovicami, ki je še dražja od originala. Model, ki ga je nosila Melania, stane približno 400 evrov, nova različica pa kar 1690 evrov, poroča Slobodna Dalmacija.