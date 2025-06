Solze, veselje in več kot milijon evrov: Deželak junak se po rekordni akciji poslavlja

Na Debelem rtiču se je minuli petek zaključila enajsta dobrodelna akcija Radia 1, ki so jo poimenovali Deželak junak in Dežela junakov. S pomočjo vseh poslušalcev in srčnih Slovencev so radijci zbrali neverjetnih 1,161.535,99 evra. Vsa zbrana denarna sredstva bodo šla za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin, marsikoga pa bodo osrečili s prvim obiskom morja.

Jaz sem se iztrošil in dal sem vse od sebe. Hvala, ker me razumete.

»Nič nas ne ustavi, tudi če padajo prekle z neba. Poglejte to številko, vsakemu posebej iz srca hvala za milijon in še nekaj čez. Smo se bali, da bo ta številka res nizka. Mi smo dali vse od sebe. Letos je bilo težko startati, drugače kot prejšnjih 10 let, ampak mi smo se delali, kot da ni nič, in šli naprej. Grizli smo in bili samozavestni, suvereni. Vesel sem, da se je zgodila še ena lepa pravljica, moja zadnja v tej vlogi. Hvala ekipi, zdaj boste imeli nekoga drugega na kvadrociklu in z veseljem vas bom prišel pozdravit. Jaz sem se iztrošil in dal sem vse od sebe. Hvala, ker me razumete. Že lani sem mislil, da je zadnjič, pa sem si premislil. Mi smo dežela junakov. Smo prvaki v dobrodelnosti in vem, da gre to naprej. Srčna hvala, Slovenija,« je ob zaključku letošnje akcije na robu solz povedal Miha Deželak.

Miha si bo po končani akciji vzel nekaj dni premora in se spočil v družinskem krogu, saj so ga žena Mojca, hčerki Manca in Mojca ter sin Matej že zelo pogrešali.

Ekipa je na poti doživela številne tople sprejeme, kjer so jih pričakali srčni podporniki in navijači. Ogromno je bilo gasilskih društev, ki so Deželaka pričakala z vodnimi topovi, razigranih otrok s prelepimi plakati in sporočili, različnih podjetij z donacijami in seveda znanih Slovencev, ki so z njim kolesarili. Vsi so mu dali zagon, da je premagal številne ovire in izzive. Med drugim je kolesaril na 1220 metrov visok Kum in na Ljubljanici v vodni bitki junakov premagal večnega nasprotnika Gargamela, kot sodelavci pravijo programskemu direktorju Andreju Vodušku. Četrtkova etapa je bila posvečena pokojni humanitarki in veliki podpornici akcije, Aniti Ogulin, ki bo za vedno ostala v njihovih srcih.

Ekipa Deželaka junaka je v desetih dneh prekolesarila 583 kilometrov po Sloveniji.

Ob prihodu na cilj, kjer sta ga pričakala sovoditelja Denis Avdić in Lara Tošić, je bil Miha vidno utrujen, a pogled na zbran znesek in goreče navijače mu je dal v trenutku dodatno energijo. To je še kako potreboval, saj je že tradicionalno skočil v morje in na najlepši možen način zaključil enajst nepozabnih akcij.