Solze v Masterchefu, poslovili so se od prijatelja

Tekmovalci so se merili v kuhanju juh. FOTO: Pop TV

Anže in Kimi v izločitvenem tekstu. FOTO: Pop TV

Solze Anžeta ob slovesu. FOTO: Pop TV

Hladna paradižnikova juha. FOTO: Pop TV

Sedem tekmovalcev se je podalo v kuharski boj v pripravi juh. Na vsaki postaji so sodniki poslali na balkon vsaj enega. Pri kuhanju gobove juhe jena balkon poslalpaje za najboljšo juho ocenilPri kuhanju ribje juhe so ostali še štirje, medtem ko je je, ki sta gaindoločila za izločitveni dvoboj, čakal nasprotnika. Vsi štirje so prvič kuhali ribjo juho in imeli veliko težav. Balkon so si prislužiliinV izločitveni dvoboj zAnžetom je morala. Tam pa ju je čakala priprava hladne paradižnikove juhe. Ko je Anžetu zmanjkalo energije, je Kimi prišla do njega in ga objela ter mu dala novo spodbudo.​Sodniki so za slabšo juho ocenili Anžetovo, zato se je moral posloviti. Tekle so njegove solze in solze nekaterih drugih, predvsem Adama. Tekmovalci so po njegovem odhodu dejali, da ga bodo zelo pogrešali kot čudovitega človeka in iskrenega prijatelja.