Solze ob slovesu: tako hudo je bilo Nini, ko je odšel (FOTO)

Spet je bilo napeto na posestvu, saj se je oglasila gospodarica Nada, ki je morala razsoditi, katera ekipa je bila uspešnejša pri nalogi.

Majda ji je tako potožila, da Mattia ni sodeloval pri nalogi, ker se je pripravljal na dvoboj. Majda: »Ne morem pomagati, to je njegova odločitev.« Nada: »Ne, to je tvoja odločitev. Zakaj imamo pa tu glavo družine potem?«

Tudi v v hiški v gozdu je bilo napeto, saj so preštevali glasove za imuniteto in določili tistega, ki mora domov. Tako Stanka, kot tudi Anže in Polona, so že večkrat povedali, da se želijo znebiti Ambroža.

Stanka je tako povedala, kar ji je ležalo na duši: »Ambrož, od prvega dneva, ko smo se tukaj dobili, kaj si rekel meni in Janu? Da naju boš skrival, je tako?«

Ambrož je pritrdil, Stanka pa je nadaljevala: »Si naju skrival mogoče?«

Ambrož je moral oditi. FOTO: Voyo

Ambrož je dejal, da ju je skrival, a Stanka je trdila, da ju je izdal. A Ambrož je dejal, da je to bilo nenamerno. »Tudi sterejši ljudje so lahko pokvarjeni,« je komentiral Stankino ravnanje in se poslovil od ostalih.

Še posebej težko je bilo slovo od Nine, ki je dejala, da se ji zdi, da je zmagala krivica. In ni ji bilo jasno zakaj mora on domov, ker da bi moral prej iti domov kdo drug. »Drugim ne bom dala vedeti, da sem se zlomila in ne rabijo uživati v moji bolečini,« je zaključila.