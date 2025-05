Po izpadu Slakonje na spletu številni odzivi, ljudem izbira ni pogodu

Prvi polfinalni večer 69. Pesmi Evrovizije se je zaključil z razglasitvijo desetih držav, ki se bodo predstavile tudi v sobotnem velikem finalu. Med njimi žal ni Slovenije, saj se Klemen Slakonja s svojo čustveno balado How Much Time Do We Have Left ni uspel prebiti med najboljše.

Slovenijo so v izpadu spremljale še Belgija, Ciper, Hrvaška in Azerbajdžan, medtem ko so si vstopnico za finale priborile naslednje države: Norveška, Albanija, Švedska, Islandija, Nizozemska, Poljska, San Marino, Estonija, Portugalska in Ukrajina.

Deljeni odzivi: »Belgija in Slovenija sta si zaslužili več!«

Na družbenem omrežju X se je takoj po razglasitvi finalistov vsul val komentarjev, ogorčenja in začudenja, ki so razkrili razklanost občinstva. Čeprav so bile nekatere uvrstitve pričakovane, so druge močno razburile gledalce.

»Slovenija si je zaslužila finale. Čista čustva, močno besedilo – a očitno to več ne šteje,« je zapisala ena uporabnica, medtem ko je druga dodala: »Imela sem kanček upanja, da bo Slovenija šla naprej ... potem pa me je zadela realnost.«

Klemen kljub navdušenju oboževalcev ne gre v finale. FOTO: Sebastien Bozon Afp

Posebej glasni so bili tudi občudovalci Belgije, ki že tradicionalno ostaja žrtev evrovizijskega glasovanja. »Belgija bi lahko poslala najboljšo pesem v zgodovini Evrovizije – pa še vedno ne bi šla naprej,« je zapisal eden.

Nasprotno pa so uvrstitve Estonije in Portugalske sprožile precej zmede. »Belgija ne gre naprej, Estonija in Portugalska pa? Šala leta. In Slovenija bi si prav tako zaslužila mesto,« je zapisala francoska uporabnica, ki je v polfinalu pravilno napovedala le šest od desetih finalistov.

Pohvale Portugalski in Norveški, zmeda ob Islandiji

Kljub negodovanju so se pojavili tudi pozitivni komentarji, zlasti na račun Portugalske, ki sledi dosledni glasbeni estetiki. »To dokazuje, da lahko s kakovostno, nišno pesmijo dosežeš uspeh. Portugalci imajo festival, ki resnično odraža njihovo glasbeno industrijo,« so zapisali španski komentatorji.

Poljakinja si je prislužila mesto v sobotnem finalu. FOTO: Sebastien Bozon Afp

Na nasprotni strani pa je bilo zaslediti tudi kritiko vokalnih izvedb celotnega večera. »Iskreno? Ne posebej dober šov, vokalna raven je bila slaba,« je bil kratek britanski uporabnik, ki očitno s prvim večerom ni zadovoljen.

Še posebej veliko odzivov je požela Poljska, katere 52-letna pevka je s svojo energijo presenetila mnoge: »Je stara 52 let in ima več energije kot polovica milenijcev! Ikona!« se je glasil eden najbolj všečkanih komentarjev.

Raznolika, provokativna in nepredvidljiva

Nekateri so dogajanje opisali kot tipično evrovizijsko: »Edino na Evroviziji lahko v eni minuti poslušaš ganljivo pesem o življenju z boleznijo, naslednjo pa gledaš Tommyja Casha, kako poje o kavi v ogromni obleki.«

V občinstvu je bilo zaznati tudi politične podtone – med drugim opazovalca z zastavo Palestine.

Klemen Slakonja je s svojo pesmijo sicer navdušil mnoge komentatorje in si že pred nastopom prislužil oznake »zadnji romantik Evrope«, a očitno to ni bilo dovolj za preboj med deseterico. Evrovizija znova dokazuje, da je nepredvidljiva mešanica umetnosti, šova, glasbe in taktike.

Zdaj ostaja vprašanje: kdo bo zmagal v sobotnem finalu? In – ali bo prihodnje leto Slovenija stavila na nekaj manj čustev in več spektakla?