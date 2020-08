Šolska ministrica na zadnji dan dopusta s pomembnim sporočilom

Šolske počitnice se počasi zaključujejo in novo šolsko leto je pred vrati. Nekaj oddiha si je vzela tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki je na facebooku objavila dopustniške utrinke oziroma bolje rečeno ideje za počitniško branje in se ob tem s pomembnimi sporočili obrnila na svoje sledilce.Ministrica si je z literaturo nabirala moči za jesen, ko jo čaka kopica dela, a že ta teden bo zanjo deloven, saj naj bi bila sprejeta odločitev, kako bo potekalo novo šolsko leto. Vse bo sicer odvisno od epidemiološke slike razširjenosti koronavirusa v državi, a se bodo o tem podrobneje dogovorili z ravnatelji osnovnih in srednjih šol in vrtcev na tridnevni konferenci z ministrico, ki se bo zaključila v četrtek.Kustečeva je v soboto iz domačega naslonjača sporočila, da je pred njo velik delovni teden. »V miru in zelo počasi jo berem (knjigoZahir avtorja). Prvi in pravi odgovor ter velik dar je, ko zmoremo dati veljavo iskrenim ljudem in potem, po katerih hodimo. Pazite nase in na druge,« je sporočila.V začetku avgusta si je za prvo branje izbrala monografijoOsvobojena, ki, kot pravi, govori o moči učenja in znanja na poti do sebe in lastne svobode. »Kot ministrica se bom s svojim delom za vas vedno in povsod zavzemala prav za to.«Za vroč avgustovski večer je izbrala poezijoin ob tem zapisala: »Tudi iskriva moč poetične besede, uma in duha pomagajo razumeti, zakaj naj bosta znanje in učenje vedno najboljši izbiri.« Nadaljevala je z aktualnim potopisom Karantena. Rim»o karanteni, ljudeh, smislih vsega in vseh ... o moči branja, znanja, misli in športa v nejasnih in neznanih časih. Tu se skrivajo rešilne bilke za svetlejši jutri.«