Šok v Kmetiji po nočni akciji: v bodoče bo previdnejša

Ko je Andrea Libićč izvedela za domnevne nočne vragolije Manje in Toma, je postala bolj zadržana, predvsem pa se je umaknila od Manje.

»Dan se je zame začel čisto brezzvezno, v bistvu brez kakšnega posebnega pomena. Rekla bi, da dosti drugače kot vsi ostali dnevi,« je povedala žalostna Andrea, ki jo je Manjina nočna akcija zelo razočarala, saj ji je zaupala, kaj čuti do Toma.

Manjina nočna akcija je Andreo razočarala.

Zdaj bo previdnejša

Kljub iskrenemu pogovoru med njima se je pametno odločila, da bo v bodoče previdnejša in napak ne bo več ponavljala: »Čeprav sva se pobotali in da je zdaj ta ogenj ugasnjen in vse to, še vedno ostajam previdna, ker nikoli ne vem, kaj se lahko zgodi. Odločila sem se, da bom dvakrat premislila, preden bom še komu zaupala.«