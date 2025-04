ŠOKkast s skupino Vzrock: V 30 sekundah priletelo več kot 10 modrčkov (VIDEO)

V tokratnem ŠOKkastu sta se nam v studiu pridružila kar dva Gašperja, oba člana znane zasedbe Vzrock. Skupina Vzrock se je začela oblikovati v šolskih klopeh Šolskega centra Novo mesto. Prvotni člani so bili štirje: Nik, Tilen in Nejc, ki so bili med seboj sorodniki, ter Gašper Kastelic, ki se jim je pridružil kasneje. »Čisto prvi nastop je skupina pripravila na pobudo soseda, ki je želel, da zaigramo na domači zabavi,« sta razkrila. Takrat so sprejeli izziv in pot se je samo strmo vzpenjala. Skupina je sprva delovala pod imenom Vzrok, a po letu in pol so se odločili za manjšo spremembo imena, ki je vključevala dodatek črke »C«, kar je ime spremenilo v Vzrock. Ta sprememba je sprožila nekaj vprašanj glede njihove glasbene usmeritve, a je skupina ostala zvesta svojemu slogu, ki je mešanica rocka in narodno-zabavne glasbe.

Gašper Možina in Gašper Kastelic iz skupine Vzrock. Foto: Marko Feist

Na oder leteli tudi modrčki

Prav novi član Gašper Možina je ekipo tako navdihnil, da so napisali novo pesem z naslovom Čira čara in posneli magični videospot v slogu priljubljene filmske franšize o mladem čarovniku. Kljub začetnim skrbem glede novih dinamik v skupini, se je Gašper hitro vključil in postal pomemben del skupine. Njegova mirovniška narava je pomagala pri ohranjanju harmonije znotraj skupine. Skupina je pred leti dosegla mega uspeh s pesmijo Pina colada, saj se je na spletu proslavila z milijonskimi predvajanji. Njihova publika je različnih generacij, seveda pa oboževalk v prvih vrstah nikoli ne manjka. »Na oder so leteli tudi modrčki, ampak taki dogodki so nam simpatični,« v smehu razloži Kastelic, sicer ustanovni član skupine.

Prihaja skrivnostni duet s slovensko pevko

S svojim dolenjskim narečjem navdušujejo po celi državi, slovensko glasbo pa širijo tudi s pridihom modernosti, prav zato je bil eden od treh predmetov usnjena jakna. Skupina resno razmišlja o izdaji novega albuma, kar bi bil povzetek njihovega dela in obdobja. Prav tako so omenili možnost duetov s slovenskimi pevci, kar bi lahko dodatno obogatilo njihovo glasbeno kariero. »Glasbeno sodelovanje prihaja v letošnjem letu, zaenkrat naj ostane še skrivnost,« sta bila sklepčna oba gosta. Spregovorila sta tudi o možnosti sodelovanja na Emi in o tem, kako bi se po nekaj letih na odrih Evrovizije odrezala glasba s pridihom harmonike.

