Šokirala oboževalce: Partner me je varal

Ula Šemole je tista postavna Ljubljančanka, ki je krasila naslovnico erotične revije Playboy in v Sloveniji živela sanjsko življenje. Kljub temu je pograbila kovček in se preselila na Bali, kjer življenje zajema s še večjo žlico. Zveste oboževalce osrečuje s seksi fotografijami, sledilce, ki jih je več kot sto tisoč, pa tu in tam razveseli s kakšno podrobnostjo iz zasebnega življenja.



Postavna 31-letnica je pred kratkim razglabljala o ljubezni in odnosih ter celo priznala, da jo je zadnji srčni izbranec varal. »Dala sem mu še eno priložnost in potem sva bila skupaj še dve leti. Vedno sem ga želela razumeti, toda težave je mogoče razrešiti le, če si tega želi tudi druga oseba. Popolna oseba ne obstaja, toda obstaja stvar, ki ji pravimo ljubezen. In ljubezen je neskončna,« je o zasebnem življenju razkrila seksi Ula, ki trenutno nima partnerja, saj se posveča sebi.



»Samska sem, nimam otrok, živim daleč od družine, na zmenku pa nisem bila celo večnost. Veliko časa preživim sama in tega me ni strah. Vsak dan sem boljša oseba. Tukaj sem, takšna, kot si me nihče nikoli ni predstavljal. Toda srečna,« je na drugem koncu sveta še povedala Ula.