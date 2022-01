Razkritje znanega Slovenca o tem, kako so na Dobu prepoznali pedofile (VIDEO)

Igralca Aleksandra Repića Picija je Slovenija spoznala po norčijah, ki jih je s prijatelji objavljal na spletnih omrežjih, nekatere med njimi pa niti niso bile tako nedolžne. Na poti v zrelost je zagrešil marsikaj, kar ga je privedlo v navzkrižje z zakonom. Pred kratkim je prišel iz zapora, kjer je odslužil dvoletno kazen.

Repić je gostoval pri youtuberju Vauksu, kjer je svoje izkušnje opisal brez dlake na jeziku. Ena od mladostniških neumnosti se je končala tragično. Ko je imel 15 let, so s prijatelji zažgali barako, v kateri je spal moški. A kot zagotavlja Repić, tega niso vedeli. Da so tam našli zoglenelo truplo, so izvedeli šele iz medijev. To strahovito neumnost izredno obžaluje ...

Telefon skrival v plesnivem kruhu

Pici je spregovoril tudi o prestajanju kazni na Dobu. Med drugim je priznal, da je imel pri sebi tudi telefon. Nokio 3310 je pred pazniki uspešno skrival kar leto in pol. Kot je pojasnil, je napravo skrival v dveh kosih kruha, ki sta bila zavita v prozorno folijo. Ker je poskrbel, da se je na hrani nabrala plesen, se je pazniki ob kontroli niso hoteli dotakniti. »Nihče ni pomislil, da se tam notri nekaj skriva.«

Pedofili lagali, da so goljufi

Repić je povedal, da so na Dobu najmanj priljubljeni kriminalci, ki so tam končali zaradi spolnega nasilja nad otroci. Kot pravi, ima do njih tudi sam ničelno toleranco. Spregovoril je o tem, kako zaporniki prepoznajo, da je mednje prišel pedofil. »Ko pride pedofil v zapor, mu pristojni naročijo, naj to skuša skriti, ker ga bodo sicer drugi obsojali.« Svetujejo jim, naj rečejo, da so tam zaradi goljufije. Repić pravi, da so zaporniki od takšnih primerkov zahtevali papirje na vpogled. Če se je nekdo začel izmikati, da jih nima, so točno vedeli, za kaj gre.

Sojetnik zlorabil 14-letnico

»Oktobra 2019 smo dobili enega, ki je bil obsojen zaradi pedofilije. Prišel je vesel in nasmejan, ker je prišel iz sprejemnega bloka med ljudi. Ko je prišel v našo sobo, je sedel na posteljo. Ko sem ga vprašal, zakaj je tam, je dejal, da zaradi goljufije. Ko ni želel pokazati nobenih papirjev, sem točno vedel, koliko je ura.« S sojetnikom sta se nato spogledala, Repić pa ga je vprašal le, koliko je bila stara. Obsojenec je odvrnil, da je imela 14 let.

Repić je priznal, da so s pedofilom večkrat fizično obračunali, vse skupaj pa naj bi tiho podpirali tudi nekateri pazniki. Kot pravi, se je postavil v vlogo očeta zlorabljenega dekleta, zato si ni mogel pomagati in ni pustil pedofila pri miru ... Repića so zato za dva meseca premestili v kazenski blok.

