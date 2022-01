Šokantno razkritje predsednika Pahorja: ne boste verjeli, kaj je s kraljico počel na stranišču

Na Danskem obeležujejo 50 let vladavine kraljice Margarete II. Jubilejni teden sicer uradno poteka že od ponedeljka, čeprav so zaradi pandemije covida 19 večino dogodkov preložili na poletje. Kraljica (81) in 53-letni prestolonaslednik Frederik sta v petek sprejela člane vlade, skupaj z več drugimi člani kraljeve družine pa se sta se udeležila tudi slovesnosti v danskem parlamentu.

Ob tej priložnosti se je kraljici poklonil tudi predsednik Borut Pahor. Pri tem pa je razkril tudi prigodo, ki se jima se kraljico pripetila pred leti, ko je obiskala Slovenijo.

Pahor: Znašla sva se v majhnem toaletnem prostoru

»Danes praznuje zlati jubilej, 50 let na čelu Kraljevine Danske, Njeno veličanstvo kraljica Margareta II. Ko sem ji danes poslal čestitko, sem se spomnil zgodbice iz njenega državniškega obiska v Sloveniji l. 2001, ko sem jo sprejel kot predsednik parlamenta. Kosilo sem priredil v vili Tartini. Po koncu kosila me je prosila, da bi nekje na skrito pokadila cigareto. Tako se je zgodilo, da sva se znašla v majhnem toaletnem prostoru vile in poredno kadila,« je zapisal na instagramu.