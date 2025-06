Šokantna izpoved Savine Atai: »Mama me zasleduje, sedi pod mojim oknom in zvoni«

Motivacijska govorka in mojstrica obrazne joge Savina Atai, ki je bila do svojega devetega leta krščena kar v šestih različnih verah, je v iskreni izpovedi za revijo Ona plus razkrila delček svojega življenja, ki je zaznamovano ob duševno nestabilni materi.

Mama, ki je že v času svoje nosečnosti grozila s samomorom, je pozneje hčerko psihično in fizično obremenjevala s pretresljivimi dejanji, kot so objava lastne osmrtnice in verski fanatizem. Otroštvo brez osnovne varnosti in pomanjkanje hranil zaradi ekstremne veganske prehrane so za sabo pustili globoke sledi – tudi tragična smrt bratca, ki je kot dojenček umrl zaradi podhranjenosti.

»Bila sem v inkubatorju, njej so urgentno reševali jetra. Ko sem bila stara deset let, je v časopisu Delo javno objavila osmrtnico in jo s telegramom poslala vsem svojim bližnjim – čeprav je bila seveda živa. To so hude in resne zadeve. Bila sem doma, ob njej. Gledala sem jo, ko me je prepričevala, da je moja mami umrla. Da to, kar vidim, ni ona,« se spominja.

Čeprav že 12 let ne živi v Sloveniji, občasno se sicer vrača v Ljubljano, jo mama preganja. »Tudi zdaj me mama zasleduje, kadar pridem v Ljubljano,« pravi. »Včasih ure in ure sedi pod mojim oknom, zvoni in buta po vratih, pušča stvari pred njimi, me nadleguje … Odkar obstajajo telefoni s kamerami, je veliko lažje vse to uradno dokumentirati in urediti vsaj delno zaščito. Je pa tako naporno,« je dejala v intervjuju.

Njen pobeg na otoke – od Krete in Nove Zelandije do Visa, kjer danes živi z možem Garrettom – je bil po njenih besedah podzavesten poskus iskanja varnosti, miru in odmika od travm, ki še vedno obremenjujejo njeno življenje.

Danes z možem živi med Visom in Ljubljano, kjer vodi šolo za ženske. »Imam okoli dvesto predavanj na leto, enajst zaposlenih, šolo z 2300 ženskami.

A pod površjem ostaja rana, ki se počasi celi. »Ko jo zdaj vidim (mamo, op.a.), to lupino … to ni ona. Vse bi dala, da bi jo spet zagledala,« zaključuje.

