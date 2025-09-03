ŠOV

Šokanten predlog nevesti v šovu! Ste videli, kako je priča »tolažila« Viktorijo?

Njene besede ji najbrž niso bile ravno v pomoč pred usodnim trenutkom.
Fotografija: FOTO: Planet Tv
FOTO: Planet Tv

M. U.
03.09.2025 ob 21:31
M. U.
03.09.2025 ob 21:31

V šovu Poroka na prvi pogled se spoznavanje bodočih (ne)srečnih zakoncev nadaljuje z nezmanjšanim tempom. Tako je svojega bodoče soproga soproga spoznala Viktorija. Seveda je bila pred usodnim trenutkom zelo nervozna. Le kdo jo bo pričakal in ali bo ženin vse kar pričakuje od njega.

image_alt
Znana Slovenka udarila po ženinu iz šova: Mislim, da je tukaj zaradi samopromocije

FOTO: Planet Tv
FOTO: Planet Tv

Se je pa pred usodnim trenutkom zanimivo odzvala priča Viktorije. Ko jo je vso nervozno skušala potolažiti in ji dati malo spodbude, je izbrala nekoliko nerodne besede. Tako je Viktoriji rekla, da če ji ženin ne bo všeč, ga bo kar sama vzela. »Če ti ne bo všeč, ga pusti meni!«.

 

 

 

