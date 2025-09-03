Šokanten predlog nevesti v šovu! Ste videli, kako je priča »tolažila« Viktorijo?

V šovu Poroka na prvi pogled se spoznavanje bodočih (ne)srečnih zakoncev nadaljuje z nezmanjšanim tempom. Tako je svojega bodoče soproga soproga spoznala Viktorija. Seveda je bila pred usodnim trenutkom zelo nervozna. Le kdo jo bo pričakal in ali bo ženin vse kar pričakuje od njega.

FOTO: Planet Tv

Se je pa pred usodnim trenutkom zanimivo odzvala priča Viktorije. Ko jo je vso nervozno skušala potolažiti in ji dati malo spodbude, je izbrala nekoliko nerodne besede. Tako je Viktoriji rekla, da če ji ženin ne bo všeč, ga bo kar sama vzela. »Če ti ne bo všeč, ga pusti meni!«.