Šok! Zvezdnica šova Tamara Korošec priznala, s kom je v razmerju (FOTO)

Pomenljiva objava Tamare. FOTO: Facebook

Za(28), ki je zvezda slovenskih resničnostnih šovov, je obdobje zmag. Potem ko je našla novo zaposlitev, se ji je odprlo tudi na ljubezenskem področju. Kljub temu da je večkrat zatrjevala, da se ji v novo partnersko življenje ne mudi, pa jo je ljubezen doletela kot strela z jasnega. Njen novi naj bi bil(44), iskalec ljubezni iz šova Ljubezen po domače (LPD).Tamara, ki je bila v zadnji sezoni komentatorka LPD, je na facebooku prijateljem dala vedeti, da je zaljubljena do ušes, saj naj bi bila po novem v razmerju z Janezom. Pri tem so mnogi podvomili o resničnosti objave in jo vprašali, ali gre za neslano šalo.V minulih tednih so mediji pisali, da se je Janez navdušil nad Tamaro in jo povabil, da lahko kadar koli pride k njemu na tolažbo ali kavo. Še takrat je Tamara zatrjevala, da se ne bi zapletla z 'babjakom', ki v šovu ni skoparil s poljubi in lepimi besedami kar vsem, ki so se zanj potegovale. A objave na facebooku so razkrivale, da sta si vendarle naklonjena. Med njimi ni manjkalo ljubkovalnih besed in srčkov. Za komentar, ali drži, da sta z Janezom par, smo vprašali tudi Tamaro, a se na vprašanje še ni odzvala. V vsakem primeru pa je lepo videti, da se med njima nekaj plete, četudi le prijateljstvo.