Šok za vernike: priljubljeni bohinjski župnik odhaja (VIDEO)

je priljubljeni duhovnik, ki je zadnjih pet let deloval v Bohinju. Širna Slovenija ga je spoznala, ko je začel snemati vloge z različnimi tematikami. Pogosto se pojavlja tudi v medijih, njegove spletne maše pa so med karanteno imele na tisoče ogledov. Z novim vlogom pa je razkril, kakšna sprememba ga čaka na začetku dopusta.»S 1. avgustom se selim v drugo župnijo, natančneje v kar dve drugi župniji. Bog želi, da delujem še drugje. V ozadju menjave ni nobene teorije zarote,« je dejal Golob. Prejel je škofovski dekret, da bo prevzel župniji Grosuplje in Lipoglav. Na posnetku je dejal, kako lepo se je imel v Bohinju in da se že veseli novih ljudi in začetkov. Predvsem bo pogrešal ljudi, z nekaterimi je spletel tudi lepa prijateljstva. Povedal je tudi, da bo pogrešal čarobno naravo.Pod posnetkom so se usuli komentarji vernikov, ki se Martinu lepo zahvaljuje za delo, ki ga je opravil v Srednji vasi.