Šok za tekmovalca, gledalci besnijo: Pa kakšni ljudje so to?

Kuharski šov Masterchef je v zadnji oddaji postregel s številnimi dramatičnimi preobrati. Ko je že vse kazalo, da bozablestel na izločitvenem testu, je doživel hladno prho in se moral posloviti. Najprej so ga doletele hude kritike sodnikov, ki so bili na njegovo amatersko potezo kar malo jezni, potem pa so se usuli še komentarji gledalcev, ki ne skoparijo s kritikami.je slišala, da jo sotekmovalci omenjajo, a je s tem dobila dodatno motivacijo. Sama si je želela Gašperjevo izločitev: »Gremo se Masterchef, ne pa 'šlepat'.«: »Tako napihnjenih, samovšečnih in nesramnih tekmovalcev pa se ne. Pa vsi skupaj ne znajo kuhat za enega pravega masterchefa. Pa kakšni ljudje so to? Uspeti samo preko trupel drugega grdo res.«Nekateri so se strinjali z Gašperjevim odhodom, drugi pa bi domov poslali Jernejo.: »Res da je bila njegova jed le na videz lepa, a Bine je rekel Jerneji, da če bi njegov kuhar naredil tako jed, bi takoj dobil odpoved, tako da ne vem zakaj niso poslali oba domov, kar bi bilo edino pravilno.«: »Končno je šel domov Kdor visoko leta nizko pade Pri njem se je danes to videlo Kak se smejal pa se zahvaljeval ko so po videzu hvalili njegovo pripravljeno jed, še sodniki rekli, da je to za instagram je pa na koncu bilo za biološke odpadke.«Za naslednji teden gledalci izpadanje napovedujejo Jerneji ali pa