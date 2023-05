Šok za slovenskega trenerja: Filipovski, ti pohotni prašič

Decembra 2021 se je Ljubljančan Sašo Filipovski preselil v mesto, od koder prihajata nekdanja legenda Dallasa Dirk Nowitzki in sedanji soigralec Luke Dončića Max Kleber. Za rešitelja si ga je na klopi zaželel športni direktor S. Oliver Würzburga Krešimir Lončar, saj je bil klub v hudem boju za obstanek. 48-letni Filipovski je potreboval kar precej časa, da je košarkarjem povrnil samozavest, popravil vzdušje in kakovost in že marca ter aprila nanizal sedem zaporednih zmag oziroma kar devet na desetih tekmah, ko je bil obstanek zagotovljen. Navijači so to cenili, ljubezen je bila rojena in takoj so se želeli Filipovskemu zahvaliti tudi z malce ponesrečenim transparentom v izvirniku s takimle besedilom: Du geile Sau. Si predstavljate Filipovskega skupaj z ženo, ki ga je po sklenitvi pogodbe za dodatne tri sezone prišla ravno takrat podpret v Nemčijo, ravno takrat, ko so navijači razobesili ta zapis?

Filipovski je decembra 2021 sedel za krmilo Würzburga v nemški Bundesligi. FOTO: DP

»To je v Nemčiji velika čast,« je eden od domačinov razložil zapis s transparenta Filipovskemu. Po njegovih besedah gre za dobronamerno besedno zvezo, ki pa so jo navijači precej nespretno prevedli v slovenščino z Googlovim prevajalnikom. Beseda geil pomeni nekakšno pohvalo v smislu noro dober, medtem ko beseda Sau pomeni prašiča (svinjo), ki v Nemčiji predstavlja simbol sreče in se ga ob praznikih v obliki kipcev in podobno podarja drugim. Da gre za ponesrečen prevod in zapis, dokazuje tudi dejstvo, da je Filipovski vegan, ki mu v kraljestvu klobas in piva, za katero velja mesto Würzburg, verjetno ni lahko. »Rad pravim, da sem najdebelejši vegan na svetu. Tukaj je res veliko možnosti za vegetarijance in vegane. Odlične restavracije, bogata ponudba, tudi doma žena odlično kuha, tukaj je res kraljestvo klobas, hrenovk in piva. Rekel bi, da je vsa Nemčija po mojem mnenju dežela mesa in mesnih izdelkov, okolica Würzburga pa je znana tudi po pridelavi vina. Za moj okus je malo kislo, vendar je dobro,« nam je pojasnil Filipovski. V ravnokar končani sezoni je dosegel še korak naprej od lanske in je bil vse do konca rednega dela s svojo ekipo na meji uvrstitve med najboljših osem. Njegovi varovanci so na koncu pristali na 11. mestu. Sicer pa je znano, da se je Ljubljančan po igranju na Ježici in na željo Zmaga Sagadina ekspresno podal v trenerske vode in športne copate zamenjal za trenersko tablo. Filipovski je pravi svetovljan, saj je odraščal tudi v Skopju, ima pa lepe spomine tudi iz mest, kjer je bil trener, med drugim se rad spominja življenja v Rimu, Turowu, Rostovu, Moskvi in številnih drugih krajih. Zdaj pravi, da je svoj mir našel v Würzburgu v Nemčiji. Poleti lani je klub ostal brez generalnega sponzorja, a je Filipovski v svojem slogu molčal in delal. »Imeli smo na voljo 420.000 evrov, proračun, s katerim smo kupili deset igralcev. Od začetka je bilo veliko težav. Filip Stanić si je zlomil nogo in ga ni bilo dva meseca. Hartwig si je poškodoval koleno in bil odsoten vso sezono. Potem se je sredi sezone poškodoval CJ Bryce, na koncu pa še kapetan Felix Hofman. Ko imate vse to v mislih, mislim, da smo iz letošnje tekmovalne akcije izvlekli največ. Imamo najmanjši proračun v ligi, pred začetkom sezone pa so nam mnogi pripisovali vlogo avtsajderjev,« je še povedal Filipovski. Skrivnost letošnjega uspeha Würzburga nedvomno tiči v jugoslovanski košarkarski šoli. Ob direktorju Krešu Lončarju je kondicijski trener Radoman Šćekić - Paco, pomočnik trenerja pa je Slovenec Dejan Mihevc.