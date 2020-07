Šok za oboževalke: lepi Franko skočil v zakonski jarem? (FOTO)

Se še spomnite zmagovalca ene izmed sezon resničnostnega šova Kmetija?je takrat ogrel srca oboževalk in marsikatera je sanjala, da bo padla v njegov objem. Simpatičen Primorec pa se je v zadnjem času preizkusil v različnih vlogah. Poleg tega, da se aktivno ukvarja z glasbo, je tudi zagrizen športnik in njegovo telo je zavidanja vredno. To so opazili tudi nekateri oglaševalci in Franko je zelo zaposlen z različnimi fotografiranji.Zadnje čase pa je med oboževalkami završalo, saj so se na spletu pojavile njegove poročne fotografije. Gre samo za reklamno kampanjo, ki jo je Franko snemal s še dvema lepoticama. Med njima je tudi miss Slovenije, ki je bila prav tako čudovita na »poročni dan«.