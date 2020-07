Šok za oboževalce: razvpita barovka skočila v zakonski jarem (FOTO)

V stanovanjskem bloku izbruhnil požar, 40 stanovalcev evakuirali (FOTO)

Sinoči je nekaj minut pred 23. uro v Prežihovi ulici v Mežici zagorelo v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci iz PGD Mežica, Črna na Koroškem in Prevalje. Pogasili so požar, štirideset stanovalcev umaknili na varno in prezračili prostore. Reševalci ZRCK Ravne na Koroškem so nudili pomoč petim stanovalcem, ki