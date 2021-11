Šok za kmetico Karin, take odločitve ni pričakovala (FOTO)

Na Kmetiji je potekalo glasovanje o prvem dvobojevalcu. To je postala Majda, a tekmovalce je čakalo presenečenje. Voditeljica Natalija jim je povedala, da morajo izmed vseh, razen Polone, ki ima imuniteto, določiti črno ovco.

Preberite še:

Karin je postala črna ovca

Ta črna ovca bo morala takoj po glasovanju zapustiti posestvo in se preseliti v gozd. No, Majda je ob tem predlagala, da lahko kar njo predlagajo za črno ovco, če je že postala prva dvobojevalka. A težava je bila v tem, da tekmovalci niso vedeli, kaj pomeni, če si črna ovca. Sledilo je glasovanje in črna ovca je postala Karin. Takoj po glasovanju je zapustila posestvo in odšla v gozd.