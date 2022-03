Šok za Jureta: Teja najprej zbežala od njega, nato želela njegov poljub

V šovu Ljubezen po domače ima trenutno največ težav s kandidatkami Jure Struna. Najprej ga je zapustila Patricija, kmalu pa je Jure ugotovil še, da tudi Teje ni nikjer. Vprašal je Sajro in Leo, a nista vedeli, kje bi lahko bila, zato jo je poiskal sam.

Med tem časom pa je Teja pakirala svoje stvari. »Ma, dost imam, jaz grem domov,« je pojasnila in se odpravila do avtobusne postaje.

Ker je Jure na kmetiji ni našel, jo je poklical po telefonu in vprašal, kje je. Povedala mu je, da gre domov in da gre proti postaji. »Saj si že izbral,« mu je užaljeno rekla.

Zmenek s tortico in poljubom na lice

Juretu ni bilo vseeno, da odhaja še eno dekle, zato je sedel v avto in se odpeljal za njo. A vseeno je Teja popustila in mu dala še zadnjo priložnost in sta odšla na druženja na samem. Tam je debata med ostalim tekla o make up-u, skupaj sta se posladkala tudi s tortico in očitno prišla na isto valovno dolžino. Je pa Teja hotela od njega poljub, a ga ni dobila, je pa vseeno zatem Jureta poljubila na lica.