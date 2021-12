Šok za Jasno Kuljaj: praznovanje jubileja se je začelo v bolnišnici

Priljubljena slovenska voditeljica Jasna Kuljaj danes praznuje - dopolnila je 40 let. Slavljenko danes prav gotovo čaka kup lepih presenečenj, za enega so že poskrbeli v oddaji Jutro na Planetu.

Zapel ji je Jože Potrebuješ, s katerim trenutno pripravljajo božično oddajo Pri Črnem Petru. Obdaril jo je z velikim šopkom rož, skupaj pa sta nato obujala spomine tudi na njen lanski rojstni dan - ko so na druženju vsi zboleli za korono.

»Rada bi, da bi dan minil čim bolj mirno, presenečenj nimam najrajši,« je sicer brez dlake na jeziku dejala Jasna in tudi priznala, da ima za seboj težek dan in burno noč. Njena hči si je namreč včeraj zlomila ključnico, zato so morali v bolnišnico, spala pa je le kakšne štiri ure in brskala po spletu, kaj takšna poškodba sploh pomeni. »Zdaj imamo doma 'nepokretnika', moraš ga dvigniti in položiti, čaka nas kar nekaj težkih tednov z opornico,« je povedala zaskrbljena mama 6-letne Anastazije. Slednji seveda želimo čim prejšnje okrevanje, njeni mami pa vse najboljše za rojstni dan!