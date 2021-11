Slaba novica za gledalce Kmetije, tako so odločili na Pop TV

Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju. Najbolj zagreti gledalci Kmetije so lahko opazili, da v petek na sporedu ne bo več tega šova, saj na Voyu v četrtek še ni bilo naslednje oddaje. Po novem bo namreč na sporedu le od ponedeljka do četrtka. To so ustvarjalci oddaje sporočili na facebooku. Pravijo, da bo zdaj ob petkih na sporedu šov Ljubezen po domače.

Na Pop TV smo naslovili vprašanja, zakaj so se odločili za takšno potezo. Seveda vse zanima tudi, kdaj bo na malih zaslonih po novem mogoče spremljati dvoboje, ki so bili doslej na sporedu ob petkih. Odgovore še čakamo.