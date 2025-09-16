Šok v Poroki na prvi pogled, ženin za nevestnim hrbtom pisal drugi

Za pestro dogajanje v zadnji epizodi Poroke na prvi pogled sta poskrbela predvsem Sandi in Viki, ki na poročnem potovanju v Španiji nikakor ne najdeta skupnega jezika.

Jabolko spora je bilo predvsem dejstvo, da je Sandi zvečer odšel na dve pijači, nevesto Viki pa je ob tem zaklenil v stanovanje. Ko ga je klicala in mu povedala, da naj se takoj vrne, saj ima fobijo pred zaprtimi prostori, se Sandi ni odzval tako, kot bi si želela, zato je ob njegovi vrnitvi v apartma izbruhnil velik prepir.

Strasti nista mogla umiriti niti ob večerji naslednji dan, zato sta se dogovorila, da snameta prstana in poskusita vzpostaviti prijateljski odnos.

Želi spoznati drugo

A očitno Sandi ni dolgo čakal na kakšno drugo romantično priložnost. Kot so ujele kamere, si je dopisoval z drugo žensko. Med drugim ji je napisal, da bi jo rad spoznal, ona pa mu je odgovorila, da bi to želela tudi sama. »Malo mi je neprijetno, ampak želja je večja,« je priznala. Sandi je nato v kamero dejal še, da ji je ime Milka in da mu je žal, da se ni z njo poročil.

Kako se bo razpletel zadnji incident, bomo lahko videli že v nocojšnji oddaji.