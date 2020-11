Šok v polfinalu Masterchefa: to se je zgodilo prvič (FOTO)

Zakonska kriza proti inovativnosti

Bilo je napeto. FOTO: Voyo

Usodna jagnjetina

Kot dva zakonca. FOTO: Voyo

Presenečenje: še izločitveni test za tretjega finalista

In tretji v finalu bo ...

V Masterchefu Slovenije je bila velika bitka med tremi polfinalisti. Za finale so se boriliin. A tokrat je bilo drugače, saj so se borili v parih. Lahko so se sami dogovorili, a to je pomenilo manj časa za kuhanje, če pa so sodniki odločali, s kom bo kdo kuhal, je bilo na voljo več časa. Tekmovalci so se odločili, da sodniki odločijo para. Prvi par sta tako sestavljala Žan in Kaja B., drugega pa Žiga in Kaja J.Žigi je bilo jasno vse, saj pravi, da morata biti na krožniku njune osebnosti. Je pa sodnike po drugi strani zanimalo, kako bosta prvič skupaj kuhala Žan in Balentičeva. In kot je bilo pričakovati, sta bila inovativna.Žiga in Juračeva pa sta bila kar živčna. »Če sva prej funkcionirala kot zakonca, je bila to resna zakonska kriza,« je dogajanje in kregarije med kuhanjem opisala ona. A čeprav jezaskrbelo, da bosta postala panična, sta ga pomirila, da je vse v redu med njima.Oba para sta sicer pripravljala jagenjčka. Žiga in Kaja J. sta pripravila jagnjetino v robidni omaki, s korenčkovim pirejem, riževim ocvrtkom in korenčkom ter čipko iz kurkume. »Bila sta kot pravi par, v krožniku se čuti vajin karakter,« je bil navdušen Bine.Žan in Kaja B. pa sta postregla jagnje v mandljevi skorji v vinski omaki z granatnim jabolkom, peso, malim ('baby') korenjem ter čipko iz jagod in štruklji s peteršiljem. Bineta je ob tem zaskrbelo, da se morda na krožniku ne dogaja preveč. A skrb je bila odveč, navdušen je bil nad postreženim. »Vse ima zelo dodano vrednost in vse skupaj funkcionira,« pa je dejalIn nato je bil čas za odločitev. Sodniki so tako sporočili, da gresta v finale kuharskega šova Kaja B. in Žan. In kot je njun odhod pospremil Bine: »V tem trenutku sta postala navečja nasprotnika.«A za poraženca se kuhanje ni končalo, kajti prvič se bodo v finalu pomerili trije, zato sta se Kaja J. in Žiga pomerila v izločitvenem testu. Pri kuhanju sta morala uporabiti limeto, hkrati pa jima sodniki niso povedali, koliko časa imata za pripravo jedi. Sta pa imela na kuharski postaji zvonček. Ko sta z njim pocingljaja, je to pomenilo, da ima nasprotnik le še tri minute časa za dokončanje jedi. In pocinglaj je Žiga, ki je tako določil tempo kuhanja. »Ko se je to zgodilo, sem mislila, da mi bo vse dol padlo, tako sem bila jezna,« je povedala Kaja.Žiga je stavil na gratinirane kapesante s pirejem iz jabolk, krompirja in limetinim sokom ter oljem iz peteršilja. »Limeta lepo povezuje vse elemente na krožniku,« je bila Binetova ocena. Kaja je pripravila sipin raviol, polnjen z rukolo, polenovko in limeto, ribjo omako, kremo pastinaka z limeto in olje iz rukole. Bine je bil začuden, da takšnega krožnika ni pripravila v preteklosti, ko je imela več časa za pripravo. »Vidim, da si se ogromno naučila,« jo je pohvalil.In na koncu je padla odločitev. V finalu se bo borila Kaja J. A konkurenca bo huda, njena nasprotnika bostain Kaja B.